Мужчина несколько недель пьянствовал в квартире с трупом матери, а потом умер сам

В одной из квартир на западе Москвы сотрудники правоохранительных органов обнаружили трупы матери и сына, которые пролежали там несколько недель. На момент обнаружения тела еще не успели превратиться в мумии.

Все началось с того, что 85-летний мужчина, являющийся бывшим мужем покойной, никак не мог связаться с 74-летней экс-супругой и 49-летним сыном, которые проживали в одной квартире. В субботу пенсионер решил наведаться к ним, открыл дверь своим ключом и увидел ужасную картину. На место происшествия он сразу же вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что пенсионерка и ее сын скончались от естественных причин. Женщина умерла раньше мужчины. Соседи подтвердили, что не видели ее очень давно и полагали, что та находится на даче. Что касается сына, то он был алкоголиком. В последнее время мужчина ходил с покрасневшим лицом и стеклянными глазами. По предварительным данным, он скончался около двух недель назад, то есть некоторое время проживал в одной квартире с телом матери, сообщает "Московский комсомолец".

Ранее сообщалось, что в белорусской деревне за праздничным столом несколько дней "просидел" труп, в то время как вокруг шло бурное застолье.