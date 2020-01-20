"С погодой бороться невозможно". Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск

Чемпионат и первенство России, а также Кубок России по биатлону в связи с неблагоприятными погодными условиями перенесены в Ижевск. Соревнования пройдут с 22 по 28 января.

Изначально планировалось, что соревнования пройдут с 20 по 26 января в Рыбинске (Ярославская область). О переносе объявила пресс-служба Союза биатлонистов России.

"С погодой бороться невозможно. Никаких гарантий, что будет мороз и снег, в ближайшие дни нет. Хотя еще пять дней назад синоптики прогнозировали на эти дни отрицательные температуры, – сообщил вице-президент СБР Вадим Мелихов, слова которого приводит "ЯРНОВОСТИ".