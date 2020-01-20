Эксперты установили, кто нарисовал необычный автопортрет Ван Гога

Специалисты по творчеству нидерландского художника Винсента ван Гога установили, кто является автором его странного автопортрета. Оказалось, что произведение действительно нарисовал сам представитель постимпрессионизма.

Эксперты из музея художника в Амстердаме пришли к выводу, что автопортрет был нарисован в тот момент, когда Ван Гог страдал психическим заболеванием. Нидерландец создал его в 1889 году, а в 1910-ом он попал в коллекцию Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло. На протяжении многих лет полотно вызывало сомнения в том, что его создал сам Ван Гог, поскольку стиль и палитра не соответствовали традиционной манере художника.

В 2006 году специалисты установили, что картина принадлежала двум друзьям художника, но не было понятно, как она попала им в руки. В 2014 году к исследованию присоединились эксперты из музея Ван Гога в Амстердаме. Они тщательно изучили произведение и пришли к выводу, что оно все-таки было нарисовано самим художником.

О картине Винсент писал в письме своему брату Тео в сентябре 1889 года. Это доказывает, что полотно было написано во время первого серьезного приступа болезни художника в психиатрической больнице, сообщает Artnet.

В настоящее время картина располагается в музее Амстердама. В культурном учреждении Осло ее можно будет увидеть лишь в 2021 году после масштабной реновации музея.

Ван Гог за более чем десять лет создал более 2100 произведений. Большинство критиков не замечали художника до его самоубийства в 37-летнем возрасте. Многие годы Винсент прожил в нищете, тревоге и расстройствах рассудка. В настоящее время стоимость многих картин художника исчисляется десятками миллионов долларов.