Двое пострадавших: взрыв автомобиля в Майкопе попал на видео

В понедельник, 20 января, на пересечении улиц Привокзальная и Адыгейская в Майкопе взорвалась машина.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, в легковом автомобиле ИЖ взорвался газовый баллон. После этого машина вспыхнула.

В результате инцидента пострадали два человека, получившие травмы легкой степени тяжести.