Прервали молчание друзья подростка, пропавшего в апреле с пикника под Смоленском

С апреля до сих пор ничего не известно о судьбе 16-летнего Влада. Он пропал после вечеринки местной "золотой молодежи" в лесу под Смоленском.

Ранее этой истории, в которой и подростки, и их родители (некоторые занимают высоки, по местным меркам, должности) хранят молчание, а "поляну", где гуляла молодежь, похоже, постарались "зачистить".

За 10 месяцев с момента исчезновения юноши не появилось ни одной из версий, а мать Влада Анастасия Фадеева говорит, что с ней уже давно никто из правоохранительных органов не связывался.

Однако стало известно о том, что 16 января у частного дома Романа Краснощекова — одного из водолазов, который не побоялся рассказать, что поиски юноши велись просто для галочки, — сработало взрывное устройство.

К счастью, он выжил, а инцидент со взрывом подтвердили в Следственном комитете.

Еще одна странность: знакомая семьи Влада Елена Константинова ранее утверждала, что в день исчезновения юноши видела онлайн-трансляцию с издевательствами над ним, но потом она пропала, а на женщину после этого посыпались обвинения со стороны местных следователей и участников лесной вечеринки.

Ранее некоторые из участников пикника говорили, что телефоны в лесу не работали, поэтому эфира в Сети быть не могло.

Однако корреспондент "Прямого эфира" на месте провел эксперимент и выяснилось, что со связью там нет никаких проблем, и стрим вполне можно было провести.

При этом известно, что на место в тот вечер приезжал отец одной из участниц пикника – замначальника полиции Виктор Дербанов. На контакт с журналистами он не идет, а отец подростка из той же компании — глава администрации Титовщинского сельского поселения Александр Яскин — пошел на контакт только после настоятельной просьбы губернатора.

Яскин считает, что исчезновение Влада — это "спланированная акция" побега.

Такое же предположение высказывает и мать еще одного участника вечеринки.

Она говорит, что Влад постоянно уходил из дома, а накануне пикника юноша сильно разругался с матерью из-за денег".

Между тем, лучшие друзья Влада Максим и Ангелина решили прервать молчание и рассказать, что случилось в тот вечер.

Могли ли Влад действительно сбежать? Почему столь вяло идут поиски юноши? Есть ли еще шансы его найти?

Почему одна из девушек называет эту компанию агрессивной? Что рассказывает о дочери местного полицейского начальника? И о чем сообщил таксист, который привозил подросткам на пикник алкоголь?

Новые подробности этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".