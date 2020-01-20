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20 января 202018:00

Российский сторожевик и японский эсминец проводят учения в Аравийском море

Минобороны России

Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" проводит в Аравийском море тренировку вместе с эсминцем Морских сил самообороны Японии "Харусамэ". Активная фаза учений назначена на 21 января, сообщает Министерство обороны РФ.

Напомним, "Ярослав Мудрый" обеспечивает безопасность в Аденском заливе и охраняет гражданские суда от нападений пиратов. Ранее сторожевик уже сопроводил российский корабль через опасные воды.

Полное водоизмещение "Ярослава Мудрого" – свыше 4 тысяч тонн, длина 129 метров, экипаж – 214 человек. Плюс сейчас на борту корабля базируется отряд морской пехоты.

Основное вооружение – противокорабельные ракеты Х-35. Также корабль несет реактивный бомбомет РБ-6000, торпедные аппараты, зенитные системы "Кинжал" и "Кортик", 100-миллиметровую артиллерийскую установку.

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