В Испании из-за непогоды погибли три человека

Три человека погибли в Испании, на которую обрушились сильные снегопады, дожди и штормовые ветра, в девяти провинциях королевства объявлен красный уровень опасности.

Как передает телеканал "Россия 24", на востоке страны из-за непогоды закрыт международный аэропорт Аликанте, во многих регионах Испании ограничено движение транспорта. Виной всему мощный шторм "Глория", порывы ветра которого на восточном побережье достигали достигали 130 километров в час, а морские волны поднимались до семи метров в высоту.

Метеорологи обещают улучшение погоды только к 22 января.