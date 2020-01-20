Прорыв теплопровода в Перми: первые выводы и хроника случившегося

Чрезвычайная ситуация введена в Перми после прорыва теплопровода. Без воды и тепла сейчас остаются двадцать домов, а также школа, детский сад и местная инфекционная больница. Коммунальные службы устраняют аварию, в результате которой погибли пятеро постояльцев одного из частных отелей, шестеро пострадали. На месте ЧП сейчас также работают следователи.

В настоящее время известно о пятерых погибших и шестерых пострадавших. В их числе сотрудники службы спасения, которые прибыли на место ЧП для ликвидации последствий. Трагедия случилась в мини-гостинице "Карамель", которая расположена в жилом доме. По предварительным данным, прорыв случился около четырех часов ночи. Помещение оказалось затоплено буквально за несколько минут. Как рассказывают очевидцы, весь дом был окутан паром, потоки кипятка бурлили прямо по улице.

Шансов на спасение у людей, которые находились внутри, практически не было — все номера в гостинице без окон и запасных выходов. После откачки кипятка на месте обнаружили пятерых погибших. Уже известно, что все они были постояльцами отеля. Эвакуация жильцов пятиэтажки, в подвале которой находится хостел, не потребовалась.

"Все службы прибыли своевременно, приехали и бригады скорой помощи, городская служба спасения, МЧС. Они стали заниматься откачиванием воды и обследованием помещения", — рассказал и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров.

Труба отопления, которая стала причиной аварии, эксплуатировалась с 1962 года. Как говорят местные жители, она прорывалась постоянно. Как сообщают в ООО "Пермская сетевая компания", которое сейчас ведет восстановительные работы, теплопровод до декабря прошлого года являлся бесхозным. Департаментом имущественных отношений администрации Перми он был передан на обслуживание только в конце 2019-го. Бывший директор управляющей компании, обслуживающей дом, не так давно был осужден за растрату.

"Находящиеся бесхозяйно сети, отсутствует герметизация ввода данной сети, в результате чего теплоноситель попал в подвальное помещение", — прокомментировал ситуацию технический директор, главный инженер ОСП "Пермская" Вячеслав Ермаков.

По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — сообщил помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Андрей Олин.

На месте работают криминалисты, им предстоит установить точные причины аварии. Проверка ждет управляющую компанию, которая готовила дом к отопительному сезону, а также администрацию хостела. Не исключено, что гостиница работала с нарушениями техники безопасности.