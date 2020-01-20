Российские хоккеисты разгромили датчан и вышли в полуфинал юношеских Олимпийских игр

Хоккеисты сборной России разгромили национальную команду Дании во втором матче на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне. Встреча завершилась со счетом 9:0 (3:0, 3:0, 3:0).

У победителей покер оформил Матвей Мичков, хет-трик – Иван Мирошниченко, а также по разу отличились Илья Квочко и Кирилл Долженков. Мичков, помимо голов, записал на свой счет две результативных передачи, а Мирошниченко – одну.

В хоккейном турнире юношеской Олимпиады принимают участие шесть команд, которые разделены на две группы. В группе А – США, Финляндия, Швейцария, в группе В – Россия, Канада, Дания. По две лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

Таким образом, россияне, обыгравшие на старте турнира канадцев, вышли в полуфинал соревнований. Своего соперника по 12 финала сборная России узнает позднее. Полуфинальные встречи состоятся 21 января, а финал и матч за бронзу будут сыграны 22 января.