Красный, но без блесток. В армии Израиля разрешили красить ногти в новые цвета

Девушкам-офицерам Армии обороны Израиля разрешили красить ногти в новые цвета. Если раньше допускался только белый или розовый лак, то теперь можно пользоваться светло-фиолетовым, светло-коричневым, светло-серым, красным и бордовым, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

Впрочем, любые декоративные элементы, будь то даже блестки, все еще запрещены. Более того, все ногти должны быть выкрашены в один цвет.

Напомним, В Израиле срочную службы в армии должны проходить как мужчины, так и женщины. Правда если "сильный" пол служит 3 года, то "слабый" – 2 года.

Между тем, в конце 2019 года стало известно о необычном эксперименте, который проводят в вооруженных силах Финляндии. Местные военные решили селить мужчин и женщин под одной крышей. Инициатива исходит от финского Союза военнослужащих. В организации уверены, что это позволит справиться с дискриминацией в армии.