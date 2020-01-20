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20 января 202019:14

Шестилетний мальчик собрал 240 тысяч долларов на благотворительность, слепив глиняных коал

Шестилетний Оуэн Колли из США за неделю собрал 240 тысяч долларов на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии. Для этого мальчик слепил множество глиняных коал, которые могут приобрести те, кто готов сделать пожертвование.

По словам матери ребенка, ее сын расстроился, узнав о масштабных лесных пожарах в Австралии. Мальчик нарисовал коал под дождем, а затем всей семьей они решили делать глиняные фигурки сумчатых за пожертвование от 50 долларов. Изначально благотворительная акция была направлена на друзей и родственников, но затем она стала так популярна, что ее масштабы расширились.

Заявок на глиняные фигурки коал поступило так много, что жители США скупили всю глину в близлежащих магазинах, сообщает Mashable.

На странице в Instagram, посвященной благотворительной акции, семья написала, что хотели бы послать маленькую фигурку каждому человеку в мире. Поскольку кампания стремительно развивается, а жителям США не под силу с этим справиться, они берут на себя обязательство произвести и отправить всех глиняных коал, которые закажут до 19 января. "Спасибо всем, что помогли маленькому мальчику сделать большие вещи", — отмечается в сообщении.

Из-за лесных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Бедственная стихия бушует на восточном побережье страны с октября 2019 года.

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