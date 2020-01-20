Хет-трик Игбуна помог московскому "Динамо" разгромить "Заглембе"

В рамках заключительного товарищеского матча на первом учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке московское "Динамо" разгромило польскую команду "Заглембе" со счетом 5:1.

У победителей встречи хет-трик оформил Сильвестр Игбун (59-я, 67-я, 78-я минуты) и по разу отличились Максимилиан Филипп (42) и Кирилл Панченко (89), а в составе польской команды единственный мяч забил Якуб Тосик (85, пенальти).

Второй сбор москвичи также проведут в Турции, но уже с 24 января по 6 февраля.