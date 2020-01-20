"Реал" заплатил 30 млн евро за переход 18-летнего бразильца из "Фламенго"

Атакующий полузащитник бразильского "Фламенго" Рейньер продолжит карьеру в чемпионате Испании. 18-летний бразилец подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть с половиной лет – до июня 2026 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, "красно-черные" выручили на продаже футболиста порядка 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что Рейньер, которому лишь 19 января исполнилось 18 лет, присоединится к мадридской команде не раньше 9 февраля, так как находится в расположении молодежной сборной Бразилии на олимпийском отборочном турнире.

Рейньер – воспитанник "Фламенго", в составе основной команды которого сыграл в 15 матчах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.