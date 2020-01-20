Тема:

Послание Федеральному Собранию 21 минута назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 января 202020:48 Евгений Рожков

Изменения в Конституцию: Путин сверится с мнением граждан

Изменения в Конституцию: Путин сверится с мнением граждан

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции. Регулярная индексация пенсий, минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума, не более двух президентских сроков, серьезное перераспределение полномочий между различными ветвями власти. Все это часть масштабных перемен, которые позволят перенастроить политическую систему страны и повысить ответственность тех, от чьих решений зависят судьбы миллионов россиян. Но сначала законопроект должны одобрить граждане.

Если быть совсем точным — 21 страница текста плюс подробная пояснительная записка. Законопроект "О поправке к Конституции Российской Федерации" предлагает внести изменения сразу в два десятка статей. Именно то, что предложил в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин.

Первые перемены касаются без исключения всех граждан страны.

В Конституции предлагается закрепить положение о том, что "Минимальный размер оплаты труда в стране — не может быть меньше прожиточного минимума".

Обязательной становится и индексация пенсий. То есть это теперь будет происходить не в случайном режиме от указа к указу, а автоматически, чтобы поддерживать достойный уровень.

"Это историческое решение, потому что многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственных власти в рамках предложений президента будут предполагать передачу больше полномочий именно гражданам нашей страны для того, чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, в решении вопросов, которые стоят перед нашей страной", — характеризует изменения председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ключевой политический блок поправок описывает требования к главе государства. Президентом может быть избран россиянин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имевший никогда ранее гражданства или вида на жительство иностранного государства.

И еще одно важное ограничение. Человек не сможет занимать должность президента более двух сроков. При этом, и это принципиально, из текста убирается слово "подряд". То есть два срока — и точка.

Ужесточаются требования не только к высшему лицу в государстве, но и к другим представителем государственной власти. Членом Совета Федерации, например, теперь сможет стать строго гражданин, достигший 30-летнего возраста без иностранного гражданства или вида на жительство. А депутатом Госдумы при тех же строгих ограничениях только тот, кому уже исполнился 21 год!

Дополнительные полномочия получит Конституционный суд. Он сможет проводить дополнительную экспертизу уже принятых законов.

"Законопроект прошел, он заветирован. Потом вето преодолено, — поставил примерную задачу глава думского комитета по госстроительству и законодательству, представитель "Единой России" Павел Крашенинников. – И что теперь делать? Здесь может подключиться Конституционный суд, который в течение определенного времени может сказать: конституционен закон или нет".

Правом назначать председателей и судей Конституционного и Верховного суда предлагается наделить Совет Федерации по представлению президента.

Отдельную роль и статус может получить такой орган, как Госсовет. При этом его новые полномочия пропишут отдельно.

Кандидатуру премьер-министра все также будет предлагать и Госдуме глава государства, но вот состав своего правительства новый премьер сможет вносить уже на свое усмотрение. И президент, судя по всему, будет принимать его пакетом. Но потом, по результатам работы правительства, будет иметь право принять кадровые решения.

И еще одна принципиальная новелла.

В Конституции вводится принцип, по которому решения каких-то международных органов, если они противоречат российским законам, будут не обязательны к исполнению в России.

"Это никто и не планирует делать бегом, к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы. И, конечно, все депутаты будут принимать участие. Это серьезный вопрос. Он касается страны!" — подчеркивает сложность и важность процесса изменений председатель Думы Вячеслав Володин.

И еще много сегодня обсуждали голосование по поводу предложенных поправок, де-юре оно не является обязательным, так как поправки не затрагивают фундаментальных статей Конституции о правах граждан. Но президент, и это отдельно сегодня подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, посчитал необходимым свериться с точкой зрения народа. Поэтому процедуру этого голосования тоже подробным образом пропишут в этом законе.

Президентский законопроект о поправках в Конституцию уже находится на обсуждении в профильном комитете Думы. Его могут вынести на голосование палаты уже приблизительно 22 или 23 января.

Ранее по теме

Сейчас

17:03

Новый посол США вручил верительные грамоты МИД РФ

16:26

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

16:24

Законопроект о поправках в Конституцию внесен в Госдуму

16:15

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

15:52

В Петербурге поймали вербовщика террористов

13:38

На должность генпрокурора Путин предложил Игоря Краснова

11:29

Под Самарой угнали автомобиль с четырехлетним ребенком

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Изменения в Конституцию: Путин сверится с мнением граждан

Изменения в Конституцию: Путин сверится с мнением граждан

23 минуты назад
Совет Федерации утвердит нового генпрокурора 22 января

Совет Федерации утвердит нового генпрокурора 22 января

4 часа назад
Прорыв теплопровода в Перми: первые выводы и хроника случившегося

Прорыв теплопровода в Перми: первые выводы и хроника случившегося

2 часа назад
Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

4 часа назад

Трансляции

Завтра, 21 января

12:30

Рассмотрение кандидатуры Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Январь или апрель: капризы погоды по всей России

Январь или апрель: капризы погоды по всей России

7 минут назад
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

4 часа назад
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

7 часов назад
"Спокойно отношусь к любому варианту": Борис Клюев два года борется с раком

"Спокойно отношусь к любому варианту": Борис Клюев два года борется с раком

7 часов назад
На Ибице и Майорке запретили бесплатный алкоголь и "балконинг"

На Ибице и Майорке запретили бесплатный алкоголь и "балконинг"

3 часа назад
Автолюбители смогут покупать "красивые" номера на аукционах

Автолюбители смогут покупать "красивые" номера на аукционах

8 часов назад
2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

2,6 миллиарда рублей: "Холоп" приближается к рекорду "Движения вверх"

7 часов назад
Cериалы, особенно полюбившиеся зрителям в 2019 году

Cериалы, особенно полюбившиеся зрителям в 2019 году

8 часов назад
Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

Рак молочной железы: кролики, эстроген и удивительные лучи

8 часов назад
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

10 часов назад
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

13 часов назад
"Уханьский синдром": как в российских пунктах пропуска выявляют опасный коронавирус

"Уханьский синдром": как в российских пунктах пропуска выявляют опасный коронавирус

8 минут назад
Instagram избавится от раздражающего элемента

Instagram избавится от раздражающего элемента

1 час назад
День лобби: в США тысячи людей вышли поддержать право на ношение оружия

День лобби: в США тысячи людей вышли поддержать право на ношение оружия

1 час назад
Российская артистка эстрады умерла в 26-й день рождения из-за оторвавшегося тромба

Российская артистка эстрады умерла в 26-й день рождения из-за оторвавшегося тромба

1 час назад
Малайзия не хочет становиться мировой помойкой

Малайзия не хочет становиться мировой помойкой

1 час назад
Шестилетний мальчик собрал 240 тысяч долларов на благотворительность, слепив глиняных коал

Шестилетний мальчик собрал 240 тысяч долларов на благотворительность, слепив глиняных коал

1 час назад
Стартап взял миллиарды фото из соцсетей и создал систему распознавания лиц для спецслужб

Стартап взял миллиарды фото из соцсетей и создал систему распознавания лиц для спецслужб

2 часа назад
Красный, но без блесток. В армии Израиля разрешили красить ногти в новые цвета

Красный, но без блесток. В армии Израиля разрешили красить ногти в новые цвета

2 часа назад
В Испании из-за непогоды погибли три человека

В Испании из-за непогоды погибли три человека

2 часа назад
Российские хоккеисты разгромили датчан и вышли в полуфинал юношеских Олимпийских игр

Российские хоккеисты разгромили датчан и вышли в полуфинал юношеских Олимпийских игр

3 часа назад
Двое пострадавших: взрыв автомобиля в Майкопе попал на видео

Двое пострадавших: взрыв автомобиля в Майкопе попал на видео

3 часа назад
Мужчина несколько недель пьянствовал в квартире с трупом матери, а потом умер сам

Мужчина несколько недель пьянствовал в квартире с трупом матери, а потом умер сам

3 часа назад
Новый посол США вручил верительные грамоты МИД РФ

Новый посол США вручил верительные грамоты МИД РФ

3 часа назад
Как рыбий жир влияет на качество мужской спермы?

Как рыбий жир влияет на качество мужской спермы?

4 часа назад
Макгрегор заработал по два млн долларов за каждую секунду боя с Серроне

Макгрегор заработал по два млн долларов за каждую секунду боя с Серроне

4 часа назад
В Петербурге задержали вербовщика в ряды ИГ

В Петербурге задержали вербовщика в ряды ИГ

4 часа назад
Новая система регистрации автомобилей в России уже сбоит

Новая система регистрации автомобилей в России уже сбоит

4 часа назад
Котята сожгли дом приютившей их пенсионерки

Котята сожгли дом приютившей их пенсионерки

4 часа назад
В Чехии умер спикер Сената Ярослав Кубера

В Чехии умер спикер Сената Ярослав Кубера

5 часов назад
Может довести до инфаркта: Кончаловский рассказал подробности о пропаже сына

Может довести до инфаркта: Кончаловский рассказал подробности о пропаже сына

5 часов назад
"Без нужды в лес не ходить": под Луховицами замечена большая стая волков

"Без нужды в лес не ходить": под Луховицами замечена большая стая волков

5 часов назад
Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

6 часов назад
Песков: срок представления предложений по новому правительству еще не истек

Песков: срок представления предложений по новому правительству еще не истек

6 часов назад
Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы

Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы

6 часов назад
Первая индийская эскадрилья полностью вооружилась ракетами BrahMos

Первая индийская эскадрилья полностью вооружилась ракетами BrahMos

6 часов назад
Физики создали самый быстровращающийся объект в мире

Физики создали самый быстровращающийся объект в мире

6 часов назад
Московские врачи извлекли из пенсионера рыболовный крючок

Московские врачи извлекли из пенсионера рыболовный крючок

6 часов назад
Лукашенко назначил главами Минобороны и Генштаба людей одного калибра

Лукашенко назначил главами Минобороны и Генштаба людей одного калибра

6 часов назад
Появилось видео аварии с предполагаемым участием российского хоккеиста

Появилось видео аварии с предполагаемым участием российского хоккеиста

6 часов назад
Снова вместе? Энистон и Питт обнимались на вручении кинопремии

Снова вместе? Энистон и Питт обнимались на вручении кинопремии

7 часов назад
Пьяный водитель на "Ниве" въехал в частный дом. Видео

Пьяный водитель на "Ниве" въехал в частный дом. Видео

7 часов назад
100 поездов за месяц по Крымскому мосту перевезли 85 тысяч пассажиров

100 поездов за месяц по Крымскому мосту перевезли 85 тысяч пассажиров

7 часов назад
Фестиваль Света в Амстердаме

Фестиваль Света в Амстердаме

8 часов назад
Обелить рынок: Даниил Егоров обозначил главные задачи налоговиков

Обелить рынок: Даниил Егоров обозначил главные задачи налоговиков

9 часов назад
Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

9 часов назад
Volkswagen: нужны реформы, чтобы не повторить судьбу Nokia

Volkswagen: нужны реформы, чтобы не повторить судьбу Nokia

10 часов назад
Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

11 часов назад
Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку