Изменения в Конституцию: Путин сверится с мнением граждан

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции. Регулярная индексация пенсий, минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума, не более двух президентских сроков, серьезное перераспределение полномочий между различными ветвями власти. Все это часть масштабных перемен, которые позволят перенастроить политическую систему страны и повысить ответственность тех, от чьих решений зависят судьбы миллионов россиян. Но сначала законопроект должны одобрить граждане.

Если быть совсем точным — 21 страница текста плюс подробная пояснительная записка. Законопроект "О поправке к Конституции Российской Федерации" предлагает внести изменения сразу в два десятка статей. Именно то, что предложил в своем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин.

Первые перемены касаются без исключения всех граждан страны.

В Конституции предлагается закрепить положение о том, что "Минимальный размер оплаты труда в стране — не может быть меньше прожиточного минимума".

Обязательной становится и индексация пенсий. То есть это теперь будет происходить не в случайном режиме от указа к указу, а автоматически, чтобы поддерживать достойный уровень.

"Это историческое решение, потому что многие вопросы, связанные с государственным устройством, с функционированием институтов государственных власти в рамках предложений президента будут предполагать передачу больше полномочий именно гражданам нашей страны для того, чтобы они более эффективно принимали участие в управлении государством, в решении вопросов, которые стоят перед нашей страной", — характеризует изменения председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ключевой политический блок поправок описывает требования к главе государства. Президентом может быть избран россиянин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имевший никогда ранее гражданства или вида на жительство иностранного государства.

И еще одно важное ограничение. Человек не сможет занимать должность президента более двух сроков. При этом, и это принципиально, из текста убирается слово "подряд". То есть два срока — и точка.

Ужесточаются требования не только к высшему лицу в государстве, но и к другим представителем государственной власти. Членом Совета Федерации, например, теперь сможет стать строго гражданин, достигший 30-летнего возраста без иностранного гражданства или вида на жительство. А депутатом Госдумы при тех же строгих ограничениях только тот, кому уже исполнился 21 год!

Дополнительные полномочия получит Конституционный суд. Он сможет проводить дополнительную экспертизу уже принятых законов.

"Законопроект прошел, он заветирован. Потом вето преодолено, — поставил примерную задачу глава думского комитета по госстроительству и законодательству, представитель "Единой России" Павел Крашенинников. – И что теперь делать? Здесь может подключиться Конституционный суд, который в течение определенного времени может сказать: конституционен закон или нет".

Правом назначать председателей и судей Конституционного и Верховного суда предлагается наделить Совет Федерации по представлению президента.

Отдельную роль и статус может получить такой орган, как Госсовет. При этом его новые полномочия пропишут отдельно.

Кандидатуру премьер-министра все также будет предлагать и Госдуме глава государства, но вот состав своего правительства новый премьер сможет вносить уже на свое усмотрение. И президент, судя по всему, будет принимать его пакетом. Но потом, по результатам работы правительства, будет иметь право принять кадровые решения.

И еще одна принципиальная новелла.

В Конституции вводится принцип, по которому решения каких-то международных органов, если они противоречат российским законам, будут не обязательны к исполнению в России.

"Это никто и не планирует делать бегом, к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы. И, конечно, все депутаты будут принимать участие. Это серьезный вопрос. Он касается страны!" — подчеркивает сложность и важность процесса изменений председатель Думы Вячеслав Володин.

И еще много сегодня обсуждали голосование по поводу предложенных поправок, де-юре оно не является обязательным, так как поправки не затрагивают фундаментальных статей Конституции о правах граждан. Но президент, и это отдельно сегодня подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, посчитал необходимым свериться с точкой зрения народа. Поэтому процедуру этого голосования тоже подробным образом пропишут в этом законе.

Президентский законопроект о поправках в Конституцию уже находится на обсуждении в профильном комитете Думы. Его могут вынести на голосование палаты уже приблизительно 22 или 23 января.