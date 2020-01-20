В Москве закрыли хаски-парк, где издевались над животными

В Москве сегодня, 20 января, закрыли печально-известный хаски-парк, где измученные, истощенные и больные собаки катали посетителей на упряжках. Остановить издевательства над животными требовали десятки москвичей. После многочисленных жалоб и визита нашей съемочной группы жестокий аттракцион свернули, владельца проверяет полиция. Что будет с животными, которых в буквальном смысле заездили?

"Она ранена у вас. Рана прям кровоточит!", — слышно на кадрах видео, которое сняли посетители хаски-парка. У собак изможденный вид, у кого-то сломаны лапы и открытые раны.

Небольшой загон, огороженный лентой, возле входа в парк: животные просто лежат на земле — будки слишком маленькие, и они в них не помещаются. В мисках только вода. Здесь находится единственный человек, который всегда обслуживает порядка двадцати собак. Животные всегда сидят на привязи, здесь же справляют свою нужду.

Определить породу непросто, скорее всего, это помесь хаски и легавых. Бизнес нехитрый — одна поездка 1200 рублей. Но снега нет, посетителей тоже — приходится выкручиваться. Жестокий аттракцион: к упряжке цепляют нарты на колесах. Видно, что бежать по заледеневшей земле между деревьями собакам очень тяжело.

Управлял упряжкой хозяин хаски-парка Николай Рудаков. По словам зоозащитников, у него есть питомник в Тверской области, который местные жители прозвали концлагерем для собак. "У него там питомник на 140-170 собак. Местные документально засняли трупы собак покусанные", — рассказывают люди.

Два года назад Федерация ездового спорта дисквалифицировала Рудакова за жестокое обращение с животными. Он, в свою очередь, начал бизнес в Москве. Уверяет, что по зову предков:

"У меня, например, кровь редкая, тунгусская называется. Эта кровь моих предков, которые ходили по Прибайкалью на собаках. Если бы мы были плохими, нас бы давно уже... Если нас уберут, значит мы нужны в другом месте. Для Вселенной мы нужны".

Виктор Помелов посвятил изучению хаски всю жизнь. Он участвовал в крупнейших экспедициях на Севере. Эксперт, как и другие специалисты, к подобному бизнесу относится крайне негативно.

"Превращать ездовых собак в породу, которая обслуживает какой-то мелкий бизнес, дает возможность человеку заработать на существование — подобного я не признаю. С собаками можно делать бизнес, но на больших гонках, для этого используются рабочие, спортивные животные по своему предназначению", — прокомментировал ситуацию владелец питомника "Северный ветер" Виктор Помелов.

После визита нашей съемочной группы руководство Измайловского парка заявило, что хаски парк полностью закрывается. На месте вольеров появятся карусели и скамейки.

"В связи с обилием информации, которая поступает к нам из социальных сетей и СМИ, принято решение, что хаски-парк приостанавливает свою работу до выяснения обстоятельств", — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Измайловского парка культуры и отдыха Кристина Меркулова.

А вот что будет с собаками после закрытия парка, никто не говорит. Пока что животные находятся там, за ними присматривают волонтеры.