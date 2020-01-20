Белоруссия купила 80 тысяч тонн норвежской нефти

"Белорусская нефтяная компания" купила партию норвежской нефти в объеме 80 тысяч тонн. Поставка сырья осуществится через Клайпеду 22 января.

Нефть предназначена для переработки на новополоцком "Нафтане", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу концерна "Белнефтехим".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сложностях в переговорах с Россией по нефти. По его словам, российская сторона предлагает покупать сырье по ценам выше мировой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Белоруссия может покупать нефть по более выгодным ценам, если у нее есть такие возможности.

В январе первый-вице премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что власти страны рассматривают поставки сырья из ряда стран, в числе которых Украина, Казахстан, Азербайджан, Польша и балтийские государства.