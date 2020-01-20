ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве

В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку. Уголовного дела нет, уточняет ТАСС.

С чем связана проверка в столичном антикоррупционном отделе, пока не сообщается.