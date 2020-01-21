Новости Общество

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21 января 202000:21

Мишустин утвердил график распределения жилищных сертификатов в 2020 году

Новый глава правительства Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов.

Всего в 2020 году в планах выдать больше 6,5 тысячи сертификатов на сумму более 16 миллиардов рублей. Получить их могут военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, которые подлежат увольнению с военной службы, а также пострадавшие от катастроф и радиационных аварий.

Кроме того, жилье предполагается выделить тем, кто выезжает из районов Крайнего Севера, и вынужденным переселенцам, в том числе с космодрома Байконур.

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