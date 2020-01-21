При пожаре в томском селе погибли 10 граждан Узбекистана

Десять из одиннадцати погибших при пожаре в Томской области были гражданами Узбекистана. Об этом сообщили в МЧС республики. Тела погибших находятся в больнице города Асино Томской области, передает РИА Новости.

Ранее генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил ТАСС, что личности погибших установлены, посольство окажет поддержку в транспортировке тел на родину.

Пожар в деревянном доме в поселке Причумлымский Томской области произошел в ночь на 21 января. На момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Рухнула кровля, общая площадь пожара составила 208 квадратных метров. В настоящее время огонь уже потушен.

Всего в доме проживали 14 человек. 11 из них погибли, двоим удалось спастись. Их осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение. Судьба еще одного человека неизвестна. На месте пожара продолжает дежурить автомобиль скорой помощи.

Все погибшие были работниками компании по производству пиломатериалов, которая принадлежит гражданам Китая. Компанию внепланово проверял Россельхознадзор, нарушений выявлено не было. В компании подтвердили факт происшествия, но отказались от дальнейших комментариев.

На место ЧП прибыл губернатор Томской области Сергей Жвачкин, сообщил "Интерфаксу" начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. По его данным, сгоревшее строение не предназначалось для проживания людей. Оно находилось непосредственно на территории лесопилки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".