Лондон недоволен инициативой Москвы созвать заседание Совбеза по докладу ОЗХО

Россия созывает заседание Совбеза для обсуждения доклада ОЗХО об инциденте с применением химоружия в сирийской Думе. Карен Пирс, постпред Великобритании при ООН, раскритиковала Москву за такую инициативу.

Заседание пройдет по формуле Аррии – то есть в формате конфиденциальных неформальных встреч для откровенного обмена мнениями в частном порядке. Со стороны России в нем будет участвовать Александр Шульгин – постпред РФ при ОЗХО.

Анализ доклада ОЗХО по событиям в Думе в 2018 году вызывает у Москвы серьезные вопросы, передает РИА Новости. Инспекторы, которые входили в состав первоначальной группы, работавшей в Думе, не участвовали в создании доклада. Целостность итогового отчета, таким образом, ставится под сомнение.