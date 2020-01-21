На свадьбе в Судане прогремел взрыв, погибли 7 человек

В Хартуме (Судан) на свадьбе прогремел взрыв. Погибли 7 человек, еще 25 пострадали.

Свадьба проходила в одном из домов в районе Эш-Шегля, уточняет ТАСС. Во время церемонии сработало самодельное взрывное устройство.

Район ЧП оцепила полиция, идет расследование.