На севере Москвы горит нежилое здание на площади 800 квадратных метров

На севере Москвы произошел пожар в неиспользуемом здании. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС столицы.

Как уточняется, огонь вспыхнул вечером ночью во вторник, 21 января, по адресу Белозерская улица, дом 14. Общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает ТАСС.