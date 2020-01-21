Пожарным удалось ликвидировать возгорание в нежилом здании на северо-востоке Москвы

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в неэксплуатируемом здании на северо-востоке Москвы. В результате ЧП никто не пострадал. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС столицы.

Ранее СМИ сообщали о пожаре, вспыхнувшем в нежилом здании по адресу улица Белозерская, дом 14. Представитель экстренных служб Москвы сообщил, что пожар произошел в бывшем оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 2:56 по московскому времени, сообщает РИА Новости.