Иран: украинский Boeing был сбит ракетами из зенитного комплекса "Тор-М1"

Организация гражданской авиации Ирана заявляет: самолет Boeing 737 авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение под Тегераном 8 января текущего года, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" меньшей дальности, выпущенными из зенитного комплекса "Тор-М1". Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на второй предварительный отчет о расследовании авиакатастрофы.

Как уточняется, ракеты были выпущены по украинскому лайнеру с северного направления. Bloomberg не приводит других подробностей о результатах предварительного расследования, проведенного иранской стороной.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана, напоминает ТАСС. В результате катастрофы погибли 176 человек: граждане Афганистана, Ирана, Канады, Украины, ФРГ, а также подданные Швеции и Великобритании.

10 января глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил: в качестве одной из причин крушения авиалайнера СБУ рассматривает версию о попадании ракеты ЗРК "Тор". 11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал, что самолет сбил расчет противовоздушной обороны столичного региона. Как пояснил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла Boeing за крылатую ракету.