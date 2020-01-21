Маргарита Гаспарян завершила борьбу на Australian Open

В Мельбурне стартовал Открытый чемпион Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян завершила борьбу в первом же раунде.

Маргарита встречалась с гречанкой Марией Сахари и проиграла в двух раундах – 2:6, 2:6. Соперницы провели на корте около часа. Следующая соперница Сахари определится во встрече между китаянкой Пэн Шуай и японкой Нао Хибино.

Маргарита Гаспарян выбыла из розыгрыша. Лучший результат Гаспарян на Australian Open – выход в четвертый круг в 2016 году.