Гидрометцентр: россиян ожидают еще десять дней аномального тепла

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальное тепло продержится в России еще десять дней. По его словам, прогностическая карта температурных аномалий имеет "махрово-красный" цвет. По продолжительности ситуация "совершенно экстремальная", отметил Вильфанд.

Он рассказал, что по критерию тепла нынешняя зима все же уступает зиме 2006-2007, когда в период с 1 декабря по 15 января температура была на 2,8 градуса выше, чем сейчас. Однако в ту зиму после 15 января наступил холод. А нынешней зимой погода будет аномально теплой еще 10 дней, причем на европейской части страны температура превысит климатическую норму на 12 градусов, а на азиатской – на 20.

Зимой 2019-2020 зафиксирован самый длительный период аномальной теплой погоды за всю историю метеонаблюдений, передает РИА Новости. В январе в Москве был побит температурный рекорд. На этой неделе он снова будет обновлен.