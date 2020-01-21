Число жертв шторма в Испании увеличилось до четырех

В Испании четыре человека стали жертвами непогоды: на восточное побережье страны обрушился шторм "Глория". Ранее сообщалось о трех погибших. В девяти провинциях ввели красный уровень опасности.

В южные районах — потоп, в горных — метели. Местами выпало до полуметра осадков, передает телеканал "Россия 24". Движение транспорта ограничено, многие авиарейсы отменены.