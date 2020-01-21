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21 января 202006:03

Australian Open. Дарья Касаткина проиграла в первом туре

kremlincup.ru

В Мельбурне стартовал Открытый чемпион Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг, уступив американке Мэдисон Кис.

Поединок продолжался 57 минут. Дарья проиграла в двух сетах 3:6, 1:6 и завершила борьбу. Посеянная под десятым номером Мэдисон Кис вышла во второй раунд. Ее соперница определится в матче между полькой Магдой Линетт и голландкой Аранчей Рус.

Вышла в следующий круг и первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыгравшая в трех сетах украинку Лесю Царенко 5:7, 6:1, 6:1. Следующей соперницей Барти станет словенка Полона Херцог.

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