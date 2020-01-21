Мария Шарапова покидает Australian Open

В Мельбурне стартовал Открытый чемпион Австралии – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Вслед за Маргаритой Гаспарян и Дарьей Касаткиной борьбу завершила Мария Шарапова.

Мария начинала турнир матчем с хорватской теннисисткой Донной Векич. Шарапова оказала сопротивление, но уступила в двух сетах 3:6, 4:6. Во втором мете Мария вела 4:1, но потом проиграла пять геймов подряд. Поединок продолжался 1 час 27 минут.

Донна Векич продолжает борьбу на турнире. Во втором круге хорватке предстоит сыграть с победительницей встречи между француженкой Ализе Корне и румынкой Моникой Никулеску.