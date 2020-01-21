Новости Происшествия

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21 января 202007:51

По Таймыру ударили 50-градусные морозы

По Таймыру ударили 50-градусные морозы

На Таймыре в Красноярском крае морозы достигают минус пятидесяти градусов. Сильное похолодание началось вчера, 20 января. Синоптики сообщают, что такая погода продлится до 23 января.

В связи с морозами МЧС объявило экстренное предупреждение, передает телеканал "Россия 24".

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