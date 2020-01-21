"Флорида" вырвала победу у "Миннесоты"

Во втором матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайльд" принимала "Флориду Пантерз". Гости победили с результатом 5:4.

За четыре минуты до завершения основного времени "Миннесота" выигрывала со счетом 4:3. Но "пантеры" сначала восстановили равновесие, а за четыре секунды до окончания третьего периода забросили победную шайбу – 5:4.

Нападающий "Флориды" Евгений Додонов забросил одну из пяти шайб. Всего на счету россиянина 22 гола и 17 передач. Вратарь победителей Сергей Бобровский отбил 29 бросков из 33, совершенных хоккеистами "Миннесоты".