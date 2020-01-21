ДТП в Японии: пострадали 11 человек

В Японии 11 человек пострадали в ДТП в префектуре Ибараки утром во вторник, 21 января. Автобус вез группу дошкольников в детский сад и столкнулся с грузовиком.

Среди пострадавших — восемь детей и двое воспитателей. Все они госпитализированы. А пожилого водителя грузовика с повреждением шеи даже пришлось доставлять в больницу на вертолете.

За рулем грузовика находился водитель старше 80 лет, сообщает телеканал "Россия 24".

В последнее время аварии по вине пожилых водителей привлекают повышенное внимание средств массовой информации. Часто, перепутав педали тормоза и газа, водители совершают наезды на пешеходов, а также въезжают на первые этажи зданий со стоянок у магазинов, больниц и аптек.