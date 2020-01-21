В России сократилось количество пенсионеров

Из-за увеличения пенсионного возраста у 800 тысяч россиян отложился выход на пенсию. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов "Российской газете".

По словам Дроздова, с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей.

В России к 2028 году возраст выхода на пенсию достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

С целью постепенного повышения пенсионного возраста власти предусмотрели длительный переходный период продолжительностью 10 лет. Глава ПФР отметил, что адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 годах обеспечивает специальная льгота — назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Таким образом, в первом полугодии 2020 года на пенсию выйдут женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года (55,5 лет). Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года (60,5 лет).