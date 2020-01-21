В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль

Сотрудники Владивостокского морского торгового порта обнаружили радиоактивный автомобиль. После проведения радиационного контроля выяснилось, что прибывшая на теплоходе "Тойота Приус" загрязнена радионуклидами. Такие автомобили запрещены к ввозу на территорию нашей страны. Теперь опасный товар предстоит вернуть в Японию, передают "Вести - Приморье" со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Известно, что плотность потока бета-излучения на везенном автомобиль составила 40 - 120 частиц на см2 в минуту. Сотрудники владивостокской таможни оперативно сообщили об этом в Управление Роспотребнадзора по Приморью. Находка подлежит обратной отправке в Японию.

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров. За последние 3 года радиоактивных автомобилей обнаружено не было. Однако новый случай указывает на то, что последствия от ЧП на АЭС полностью не исчезли.