В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывном "Грин", сообщает News.Ru.

Начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов на своей странице в Twitter написал:

"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом!".

Это не первое подобное убийство в Донбассе. Осенью 2016 года погиб Арсен Павлов (Моторола). В лифте его дома сработало взрывное устройство. Командир батальона Михаил Толстых (позывной "Гиви") погиб в феврале 2017 года в собственном кабинете – по зданию выстрелили из реактивного пехотного огнемета "Шмель". 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе был убит глава ДНР Александр Захарченко.