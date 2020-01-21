Не разговаривайте с неизвестными: как мошенники добираются до банковских карт

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, нельзя передавать кому-либо свои персональные данные, в том числе реквизиты карт и счетов, а также паспортные данные. Об этом рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Никому и никогда не передавать свои данные — реквизиты карточек и счетов, паспортные данные. Никаких персональных данных. Ни по телефону, ни устно, ни при каких обстоятельствах никому не показывать и не сообщать никакие личные данные", — прокомментировал он вопрос об основных правилах кибербезопасности для обычного человека", — сказал представитель Сбербанка.

По словам Кузнецова, у мошенников, как правило, есть минимальный набор данных о предполагаемых клиентах – для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефон жертвы. "Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема".

Он отметил, что информация может утечь в сеть после того, как человек сделает фотографию "пластика" и отправит ее кому-то. При этом Кузнецов подчеркнул, что данные правила не касаются интернет-торговли и онлайн-банкинга, поскольку там действуют особые стандарты безопасности.