Химатаки в Сирии не было: Запад не хочет слышать своих же экспертов

Химатака в сирийском городе Дума весной 2018 года была инсценирована. Такое заявление сделал бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон. Он выступил на неформальной встрече Совбеза ООН. По его словам, итоговый доклад был полностью искажен.

На неформальной встрече Совета Безопасности ООН он выступал по видеосвязи. Бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон приехать на заседание не смог из-за проблем с американской визой. Но даже по видеосвязи его заявление прозвучало громко, четко и недвусмысленно: химатака в сирийском городе Дума весной 2018 года была инсценирована!

По словам Хендерсона, окончательный доклад группы экспертов был искажен, и выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии, почему-то не вошли в итоговую публикацию.

"Факты в окончательном докладе были противоречивыми, они были полностью противоположны тому, к чему пришла группа экспертов во время нашей работы. У нас были серьезные сомнения, что химическая атака действительно произошла. Я не оставил изучение этой темы и еще шесть месяцев занимался инженерными и баллистическими исследованиями. Они еще больше подтвердили точку зрения, что в Думе не было химической атаки"", — сообщил Ян Хендерсон, бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия.

Обеспокоенность выразил и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он заявил, что ситуация в организации тупиковая, и возникают все новые и новые вопросы к работе миссии ОЗХО в Сирии.

"Вы знаете, давно в ОЗХО стало понятно, что методы работы этой миссии надо приводить в соответствие с требованиями конвенции: выезжать обязательно на места применения химического оружия, своими силами отбирать образцы и все вещественные доказательства, строго соблюдать правила цепочки сохранения полученного материала. Но вся беда в том, что эти продиктованные здравым смыслом логичные соображения наталкиваются на категорическое неприятие со стороны западных стран во главе с США", — рассказал Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО.

Шульгин отметил, что любые замечания к работе ОЗХО американская сторона, как и британская, тут же называет "наветом". В подтверждение его слов выступила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. Она раскритиковала позицию Москвы и заявила, что "русские стали по-своему трактовать факты, установленные независимой организацией". Российский постпред при ООН Василий Небензя в ответ сравнил ситуацию вокруг доклада ОЗХО с судьбой персонажа английской литературы Шалтая-Болтая.

"Персонаж Шалтая-Болтая, как известно, сидел на стене, и когда он упал, то вся королевская рать не могла его поднять. Это в точности то, что случилось с докладом специальной миссии ОЗХО. Вначале доклад был один, потом была "болтанка", и теперь у нас совершенно другой доклад. Это и есть причина нашей дискуссии", — объяснил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН.

В итоге дискуссия получила большой резонанс, отметил Небензя. Выступили представители более 25 делегаций, обсудили известные и новые факты по эпизоду в Думе. Российская сторона призвала всех экспертов миссии ОЗХО провести брифинг, чтобы наконец-то расставить все точки над "и" в этом вопросе. Причем сделать это по всем правилам и стандартам, которые в Организации по запрещению химического оружия в последнее время не всегда соблюдаются.