Клуб Головина "Монако" вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Во Франции прошли матчи 1/16 финала футбольного Кубка страны. Клуб "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, играл с командой четвертого национального дивизиона "Сен-Приве Сен-Илере" и победил со счетом 3:1.

Головин вышел в стартовом составе монегасков и провел на поле 72 минуты, однако результативными действиями не отметился. В составе "Монако" голевой дубль оформил Бальде Кейта, еще один гол провел Виссам Бен-Йеддер. В 1/8 финала Кубка Франции "Монако" сыграет с другим клубом Лиги 1 "Сент-Этьенном".