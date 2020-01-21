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21 января 202010:30

Дмитрий Харатьян отмечает 60-летний юбилей

Народный артист России Дмитрий Харатьян сегодня отмечает юбилей — 60 лет. Впервые он появился на экране в 15 лет в картине "Розыгрыш" и сразу завоевал любовь зрителей. А дальше были почти 100 разноплановых ролей в театре и кино, сообщает телеканал "Россия 24".

Но настоящую славу актеру принесла роль Алеши Корсака в легендарных "Гардемаринах". Молодой, харизматичный и жизнерадостный артист стал символом целого поколения. По словам самого Харатьяна, сыграть в фильме неподдельные эмоции ему помогла родословная. Как известно, предки актера несколько поколений служили российскому флоту и были гардемаринами.

Юбиляра уже поздравил президент России Владимир Путин. "Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе", — отметил глава государства в поздравительной телеграмме, пожелав артисту новых творческих достижений.Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Свой день рождения Дмитрий Харатьян отпразднует на сцене — 21 января состоится его концерт в Санкт-Петербурге. Еще одно юбилейное выступление пройдет 12 февраля в Кремлевском дворце в Москве.

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