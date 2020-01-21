Женщина перевела экстрасенсам 1,5 миллиона за снятие порчи

Спасая себя и родственников от "проклятия", жительница Нефтеюганска (ХМАО) перевела неизвестным 1,5 миллиона рублей, передает РИА Новости

В полиции женщина рассказала, что несколько месяцев назад нашла в сайт, где предлагались услуги экстрасенсов, после чего позвонила по указанному на сайте номеру, с просьбой проконсультировать ее.

Экстрасенсы сразу сообщили женщине, что на нее наведена сильнейшая порча. Для проведения обряда по "очистке" злоумышленники потребовали перевести им на счет 485 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленники позвонили сами, снова потребовав оплатить услуги. Женщина отказалась, в ответ на это звонившие пообещали, что проклятие распространится на родственников. Испугавшись, женщина перевела деньги.

В надежде снять порчу женщина переводила деньги четыре раза, лишившись полутора миллионов рублей.