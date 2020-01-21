Александр Кокорин проведет вторую часть сезона в "Сочи"

Бывший нападающий футбольной сборной России Александр Кокорин, который был год назад осужден за хулиганство и провел большую часть прошлого сезона в заключении, будет во второй половине нынешнего чемпионата страны выступать на правах аренды за клуб премьер-лиги "Сочи".

Как уже сообщали Вести.Ru, питерский "Зенит", которому принадлежали права на Кокорина, после выхода игрока из колонии продлил с ним контракт, а в начале нового года Александр вместе с "сине-бело-голубыми" отправился на сборы. И вот ФК "Сочи" официально сообщил, что форвард будет выступать в его составе до лета 2020 года.