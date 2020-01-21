Работы по укреплению дамбы на берегу Амура проведут после вмешательства прокуратуры

Работы по укреплению дамбы на левом берегу Амура проведут после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Сооружение было возведено в 2004 году в непосредственной близости от Хабаровска. Его задача — снизить скорость течения реки. По словам специалистов, тогда выяснилось, что Амур стал резко менять русло. Строительство гидротехнического сооружения, представляющего собой насыпь из огромных камней, было построено в кратчайшие сроки. Серьезные паводки — в 2013 и 2019 годах — сильно подорвали крепость и надежность дамбы. Постепенно она начала разваливаться. При этом возникла угроза затопления двух круглогодично населенных островов — Кабельный и Дачный.

Как рассказал заместитель Хабаровского природоохранного прокурора Евгений Стерликов, разрушение дамбы может привести к размыванию островов, моста, а также создать проблемы для судоходства в районе Хабаровска.

По решению суда, которого добилась Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура, в срок до 31 декабря 2022 года будут проведены восстановительные работы, выполнена отсыпка берега. К 2026 году все работы по ремонту и реконструкции должны завершиться. Выполнит их владелец сооружения — Хабаровское управление автомобильных дорог. Цена проекта станет известна после проведенной экспертизы.