Мария Шарапова: могу пожаловаться на травму, но это буду не я

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова после проигрыша в первом круге Australian Open хорватке Донне Векич (3:6, 4:6) была настроена философски, когда ее попросили прокомментировать свое будущее.

"Приеду ли я еще в Мельбурн? Не знаю, не знаю. В этом году мне, к счастью, удалось подготовиться к турниру, и организаторы дали мне возможность участвовать [Шарапова получила wild card – персональное приглашение]. Трудно сказать, что случится через 12 месяцев", — сказала Мария.

Говоря о падении в рейтинге – а россиянка после неудачи в Мельбурне опустится ниже уровня Топ-350, — Шарапова отметила: "Я пока не думала, где буду играть дальше и буду ли выбирать турниры поменьше. И вообще – не только у меня трудности. Я могу поделиться своими проблемами, например, рассказать про травму плеча, но это не в моем характере. Я сыграла. Как бы ни было тяжело, я закончила матч. Пусть и неудачно".

"В прошлом году я провела семь или восемь турниров, — цитирует Марию официальный сайт Australian Open. – И я не уверена, что надо обращать слишком большое внимание на рейтинг – просто потому, что я не играла и большую часть года была травмирована".

"Что касается работы, то как мне кажется, я все делала правильно, работала как нужно. Но даже это не гарантирует победу в первом круге, третьем круге или финале. В этом суть нашей игры. Нельзя выбраться из ситуации, если не верить в себя. Даже если ты все делаешь правильно, но не веришь в себя, вряд ли что-то получится".