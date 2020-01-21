Ikea отзывает ядовитые кружки

Российская Ikea отзывает дорожные кружки "Тролигтвис" с маркировкой " Made in India, так как материал при использовании может выделять химикаты в превышающем нормы количестве, передает РИА Новости.

В результате недавних испытаний выяснилось, что материал кружки может выделять дибутилфталат. При этом Ikea отмечает, что в компании уже много лет существует запрет на использование фталатов в материалах товаров, контактирующих с пищевыми продуктами.

"Мы просим покупателей, которые приобрели кружку, вернуть данный товар в любой магазин Ikea в России и получить уплаченные за него деньги. Чек не требуется", — сообщается на сайте компании.