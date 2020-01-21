В Петербурге женщину убило током на улице из-за оборванного провода

В Санкт-Петербурге женщину убило током во время прогулки с собакой. По предварительным данным, она наступила на оборванный электропровод.

"Утром 20 января 2020 года во дворе одного из домов по проспекту Обуховской обороны обнаружено тело местной жительницы 1995 года рождения, которая выгуливала собаку. Рядом с погибшей находился оборванный идущий от столба электроосвещения провод", – сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следственные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГБУ "Ленсвет". Там предположили, что провод мог оборваться из-за сильного ветра.

"Предположительно, обрыв сети произошел либо из-за сильной ветровой нагрузки, либо под воздействием внешних факторов. Адрес был в технически исправном состоянии", – сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

На предприятии создали внутреннюю комиссию, которая расследует причины происшествия. Работники учреждения сотрудничают с правоохранительными органами и намерены встретиться с матерью погибшей.