Грета Тунберг в Давосе посоветовала прислушаться к науке

Экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе пожаловалась, что с того момента, как она начала проводить свои акции в защиту климата, в мире ничего не изменилось, передает "Интерфакс".

"Почти ничего не было сделано примерно за полтора года. Выбросы CO2 в мире не сократились", — сказал шведская активистка. При этом девушка считает, что в обществе появилось осознание проблемы. Тунберг призвала людей начать "прислушиваться к науке".

Тунберг прославилась, активно выступая в защиту окружающей среды и призывая к решительным действиям для борьбы с изменениями климата. Многие политики и знаменитости поддерживают активистку. С ней лично встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также актер Арнольд Шварценеггер.

Она отказывается летать на самолетах, объяснять это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. Перемещается она либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте.

Тунберг не употребляет в пищу продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. Известно, что 17-летняя активистка страдает от синдрома

Аспергера, который сама Грета называет "даром".