Скандальная авария. "Нефтехимик" расторг контракт с Захарчуком

Защитник Степан Захарчук больше не имеет обязательств перед клубом Континентальной хоккейной лиги "Нефтехимик". Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.

"После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом", – говорится в сообщении руководства "Нефтехимика", опубликованном на официальном сайте клуба. Дело об аварии также находится на рассмотрении в правоохранительных органах и виновнику грозит наказание.