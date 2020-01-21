Australian Open. Рублев сломил сопротивление О'Коннелла

Вторая ракетка России Андрей Рублев продолжает движение по сетке Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира "Большого шлема". Обладатель двух титулов АТР нынешнего сезона выиграл в стартовом матче в австралийца Кристофера О'Коннелла.

Рублев в январе выиграл соревнования в Дохе и Аделаиде, так что в матче со 115-й ракеткой мира, получившей на домашнем турнире Wild Card, был фаворитом. И начал поединок россиянин уверенно, выиграв первый сет – 6:3.

Однако во второй партии Рублев явно снизил обороты и утратил бдительность, так что молодой австралиец взял этот сет "под ноль" – 6:0. Пришлось россиянину засучивать рукава и браться за дело всерьез. Он сумел выиграть следующие две партии и матч – 6:4, 7:6 (7:5).