Захарова: Помпео прямо признался во вмешательстве США в дела суверенных государств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон работает над сменой власти в Венесуэле. Комментарий она оставила на своей странице в Facebook.

"Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", – написала Захарова.

Как отметила представитель МИД, слова Помпео подтверждают, что "США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов". Производятся такие вмешательства "через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов". Это, по словам Захаровой, "решается в каждом случае по-разному".

Захарова добавила, что США годами используют эту тактику для "формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры" в разных странах.

Ранее 20 декабря сообщалось о заявлении Майка Помпео, которое тот сделал в интервью колумбийскому телеканалу.

"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что (президент Венесуэлы Николас – ред.) Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы, – сказал Помпео. – Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы — странами всего мира, чтобы добиться этого результата".

По мнению госсекретаря, США таким образом "укрепили венесуэльский народ" ради его же "светлого будущего". Помпео опубликовал в Twitter фото с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, назвав его временно исполняющим обязанности президента страны, и отметил его "неустанные попытки установить демократию".

Honored to meet Interim President @JGuaido at the 3rd Counterterrorism Ministerial. His tireless efforts to restore democracy to #Venezuela are an inspiration. We are proud to support him and the people of Venezuela as they strive for a brighter future. pic.twitter.com/1vD4qq5KS7