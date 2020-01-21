Полицейские Вологодской области обстреляли скрывшийся с места ДТП разбитый автомобиль

Погоня сотрудников ДПС Вологодской области за водителем, скрывающимся с места ДТП, закончилась стрельбой по колесам разбитого в аварии автомобиля.

Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в Шекснинском районе: инспекторы обратили внимание на автомобиль с разрушенной передней частью, на большой скорости несущийся по дороге. Полицейские попытались его остановить, а затем пустились в погоню.

Добровольно водитель так и не остановился, и тогда сотрудники ДПС открыли огонь по колесам. Один из выпущенных пуль угодила в переднее колесо, после чего машина не могла передвигаться с прежней скоростью, и преследуемый мужчина был вынужден сдаться.

Выяснилось, что водитель пытался скрыться после того, как врезался в попутную машину. Нарушителя проверили на состояние опьянения — в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,180 промилле алкоголя.

В отношении 52-летнего водителя за езду в пьяном виде, покидание места ДТП и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции было составлено несколько административных материалов. Нарушителя ожидает лишение прав и внушительный штраф.